La nouvelle éco : les experts comptables, "médecins généralistes de l'entreprise" dans les Pyrénées-Orientales

"Nous avons du monter sur le pont et nous occuper de tous les maux des entreprises durant cette difficile période" explique David Jammes, qui voit dans les experts-comptables de "véritables médecins généralistes de l'entreprise".

Et en cette rentrée, le travail continue, car certains secteurs peinent à reprendre une activité, notamment les discothèques ou certains bars. "Les activités du monde de la culture aussi sont dans le dur".

Pour tenter d'aider les entreprises, les experts-comptables se basent aussi sur les mesures mises en place par le gouvernement. "Nous faisons du cas par cas. On essaye d'écouter et d'analyser l'actualité, de façons à pouvoir déceler quels sont les dispositifs qui pourraient s'appliquer à nos clients. Quelques fois c'est difficile. Les dépôts de bilan, ce n'est pas forcément le cas aujourd’hui. On a plutôt tendance à imaginer que ce sera sur la fin d'année."

Conseils techniques et psychologiques

Ces mesures, comme le Prêt Garanti par l'État, le chômage partiel ou d'autres, différentes selon les secteurs, ont permis de soutenir les entreprises. Mais encore faut-il y voir clair. "C'est parfois difficile de s'y retrouver, reconnaît David Jammes. On se doute que tout a été fait pour simplifier, mais sur le terrain, on voit bien que ce n'est pas le cas, que les mesures sont techniquement difficiles à appréhender, qu'elles évoluent de mois en mois. Il y a encore une jungle administrative, et nous intervenons sur ce point là."

Un soutien administratif, technique, mais pas seulement. "Le conseil est aussi psychologique. C'est de dire au dirigeant tu n'es pas seul, nous sommes toi et nous allons ensemble avancer pour trouver une solution."

L'interview est à retrouver en podcast.