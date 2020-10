La nouvelle éco : les exploitants viticoles inquiets pour leur filière

Dans la nouvelle éco, lundi 5 octobre, on s'intéresse au vin. Depuis le déconfinement, la filière a vécu un plutôt bon été, mais avec les fêtes de fin d'année qui arrivent, ils craignent pour leur filière, et ont demandé au gouvernement de baisser la TVA à 10%.

Avec le déconfinement, la filière du vin a pu respirer un peu, mais pas pour longtemps. "Les gens ont recommencé à sortir, à boire du vin de nouveau, et l'été s'est beaucoup mieux passé que ce que l'on croyait ! Mais depuis, il faut se rendre à l'évidence : nous avons besoin d'un coup de pouce, sinon, on n'y arrivera pas" confie Thiébault Hubert, président de la CAVB (la confédération des appellations viticoles de Bourgogne).

"Les grands oubliés du plan de soutien"

Thiébault Hubert estime que la filière du vin est "la grande oubliée du plan de soutien face à la pandémie". Il affirme que les salariés ont continué à travailler malgré les difficultés, et désormais, ils profitent de l'examen de la loi de Finances, et du plan de relance pour faire de nouvelles réclamations. "Depuis le début on en porte une qui nous semblait légitime, c'est une baisse de la TVA sur les ventes de vins en restaurant, qui est de 20% et on demandait de la ramener à 10%, mais elle nous a été refusée" déplore-t-il.

La CAVB travaille sur d'autres revendications pour donner un peu de souffle à la filière. Ils demandent par exemple une défiscalisation des surstocks : "Pendant le confinement, nous n'avons pas pu écouler nos stocks, et ils se retrouvent désormais dans nos bilans, ils risquent donc d'être fiscalisés". Thiébault Hubert explique aussi que les vignerons s'engagent à "verdir" leurs productions et à les rendre "plus respectueuses de l'environnement".

De gros risques pour la filière du vin

Beaucoup de petites exploitations, et autres exploitations familiales dépendent beaucoup d'événements types salons ou foires. Mais avec les annulations et reports en masse ces dernières semaines, ils sont plus que jamais en danger. "Là on a beaucoup d'inquiétudes, il y a des exploitants qui ont fait des reports d'emprunts, et là j'ai peur qu'on ait d'énormes difficultés." s'inquiète le président de la CAVB.

"Nous aussi nous sommes une grosse entreprise" explique-t-il. La filière viticole emploie en France environ 500 000 personnes. Et avec la crise du Covid-19 qui n'en finit pas, non seulement les emplois sont menacés, mais aussi les entreprises dans leur intégralité. "Il y a des gens qui ont fait des remises d'étalements de charges sociales... Si on ne s'en sort pas, il y aura des dépôts de bilan, et des sociétés qui vont disparaître" conclut-il.