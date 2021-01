La nouvelle éco : les fèves de la faïencerie Colas ont toujours autant de succès

La crise sanitaire n'a pas trop affecté les commandes de fèves de la faïencerie Colas, à Coulanges-sur-Yonne (Yonne), selon son responsable, Alexandre Colas.

Est-ce que la crise sanitaire a pesé sur les ventes cette année ?

Il est vrai que l'activité des fèves est très saisonnière. Nous consommons des galettes des rois une fois par an et les Français, comme beaucoup de boulangers, espéraient que cette année, l'Épiphanie en janvier aurait lieu sans Covid. Mais il faut faire avec. Notre entreprise artisanale s'est adaptée, nous nous sommes organisés pour fabriquer et produire comme d'habitude des fèves autour de cette date clé pour nous l'Épiphanie.

Avez-vous eu autant de commandes cette année ?

Il y a eu autant de commandes cette année car les boulangers sont restés ouverts, mais il n'y aura pas autant de moment de partage entre collègues, entre amis et même en famille donc nous avons moins vendus en quantité de fèves que d'habitude. La bonne nouvelle, c'est que tous nos boulangers nous sont restés fidèles et il y en a même des nouveaux qui se sont tournés vers nous. Car la volonté de consommer local est de plus en plus présente. Nous sommes là pour leur offrir des produits qui ont un sens.

En ce qui concerne la création de fèves, êtes-vous toujours aussi actif ?

Nous avons toujours autant de collections. La création est très présente dans notre entreprise. Nous avons créé des collections en cours d'année, des collections solidaires pour remercier les personnes qui ont été en première ligne lors de la crise sanitaire. Nous sommes partis de dessins réalisés par des enfants et nous les avons transformés en fèves pour une collection intitulé "MERCI !".