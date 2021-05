La nouvelle éco : les fleuristes comptent sur la livraison pour la fête des mères

Pour le plus gros rendez-vous de l'année pour leur activité, les fleuristes ont énormément de demandes de livraison. "On est tous en train de rechercher du personnel" témoigne Anne Charlotte Besnier, présidente de la fédération des fleuristes de Sarthe.

La fête des mères représente plus de 20% du chiffre d'affaires annuel du secteur (photo d'illustration).

C'est la fête la plus attendue chez les fleuristes : la fête des mères représente près de 20% de leur chiffre d'affaires annuel. Et cette fois encore, ce rendez-vous est perturbé par la pandémie et ses conséquences.

"Beaucoup de gens vont éviter de faire un aller-retour pour l'occasion donc on va complètement exploser notre service de livraison ! s'exclame Anne-Charlotte Besnier, présidente de la fédération des fleuristes de Sarthe, installée à Montfort-le-Gesnois. On est tous en train de rechercher du personnel".

Les pivoines en retard

Pour les fleurs aussi, cette année est particulière. "La pivoine c'est en principe la fleur du mois de mai mais à cause de la météo elle n'est pas ouverte, en tous cas quand elle est cultivées en France. Cette année il y aura d'autres fleurs", prévient Anne-Charlotte Besnier.