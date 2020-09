La crise sanitaire a fait du mal aux viticulteurs avec l'arrêt des exportations et la fermeture des restaurants pendant le confinement. Les foires aux vins seront-elles une aubaine cette année pour écouler les stocks ?

La nouvelle éco : les foires aux vins plus intéressantes cette année ?

Les vendanges terminées, voici les foires aux vins : des rendez-vous qui tombent dans un contexte particulier avec la crise de la Covid-19. Selon Philippe Dry , directeur d'Uvica, l'union des vignerons des coteaux de l'Ardèche, il y a eu un véritable changement de consommation durant le confinement mais très vite, les ventes ont repris. Pour autant, avec des exportations en berne, les vins de Bordeaux ont eu du mal à écouler leurs stocks et il sera sans doute possible de faire de très bonnes affaires durant les foires aux vins : "les crus seront plus abordables cette année, c'est sûr !"

Ecoutez les explications de Philippe Dry, directeur d'Uvica , l'union des vignerons des coteaux de l'Ardèche, invité de "la nouvelle éco" ce lundi matin :

Philippe Dry dans "la nouvelle éco" Copier

France Bleu est à vos côtés après la crise sanitaire et économique. Chaque jour à 7h15 dans "La nouvelle éco", votre radio s'intéresse à une entreprise ou un secteur d'activité. Comment se porte-il ? Comment se projeter dans l’avenir ?