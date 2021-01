La nouvelle éco : les foodtrucks des Pyrénées-Orientales l'heure du nouveau couvre-feu

Ces restaurateurs-là pouvaient jusqu'ici continuer à travailler presque normalement. Toujours ouverts à l'inverse des restaurants classiques, les foodtrucks, ces restos-camion mobiles, sont désormais privés du service du soir. L'avancement du couvre feu à 18 heures oblige nombre d'entre eux à se réorganiser. "On va essayer de livrer par nos propres moyens" explique Cécile Martinez, du camion l'Encas d'Aqui basé tantôt à Bompas, tantôt près de l'aéroport. "Les livreurs type Uber Eats ne vont pas jusqu'à Bompas et on veut quand même tenter de garder un contact avec nos clients. On prendra les commandes jusqu'à 19h et ensuite on ira livrer... "

Si beaucoup de foodtrucks de l'agglomération perpignanaise ne proposent qu'un service le midi, le couvre feu de 18 heures pénalise évidemment ceux qui avaient choisi de rester ouvert en soirée. "A 20 heures, les gens arrivaient quand même à venir chercher leur repas. Là, c'est carrément impossible" se désole Cécile Martinez. "Ça vient s'ajouter au fait que l'activité s'est quand même réduite avec le COVID. On travaillait beaucoup sur des événements, des privatisations ou des repas d'entreprises : tout ça c'est terminé ! "