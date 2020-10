La nouvelle éco : "Les gens confinés sont venus acheter de beaux tirages", selon le photographe Mario Colonel

Mario Colonel est photographe des grands espaces, installé à Chamonix et spécialiste notamment des prises de vues du Mont-Blanc. Lors de la crise. Il répond à Marie Ameline.

France Bleu Pays de Savoie : Comment le globe-trotteur/photographe traverse t-il cette période ?

Mario Colonel : Je travaille en ce moment pour une fondation américaine et je photographie pour eux les glaciers car ils ne peuvent pas venir (à cause des restrictions sanitaires NDLR). J'ai des points GPS précis et je refais des photos d'endroits où ils sont allés il y a 15 ans, 10 ans ou 5 ans, avec un cadrage très précis, pour voir l'évolution de ces pauvres glaciers.

Est-ce que cette crise de la Covid a perturbé votre activité ?

L'épidémie n'a pas brutalisé ou coupé court à tous les projets. Il y a aussi une évolution technologique monstrueuse qu'il faut intégrer et c'est plus dur quand on a 60 ans que quand on en a 20 (Mario Colonel aura 60 ans en 2021 NDLR) ! Cette pause était donc bénéfique pour moi, car elle m'a permis de réfléchir sur l'essentiel et comment je voulais orienter les prochaines années de reportage et de photographies.

Vous avez un magasin-galerie sur Chamonix, où vous vendez vos photos du Mot-Blanc notamment. Comment se porte cette activité dans la situation actuelle ?

C'est un grand paradoxe ! Je m'attendais à souffrir de cette période, d'autant plus que je viens de la presse et je reste très attaché aux magazines qui ne vont pas très bien... Mais ça s'est plutôt bien passé avec le concept de décoration. Les gens confinés et qui n'ont pas perdu leur pouvoir d'achat, comme les classes supérieures, sont venus acheter de beaux tirages et des sculptures. Je crois que Chamonix et les régions de montagne s'en sortent bien, mais l'interrogation c'est ce qui va se passer après.