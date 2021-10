La nouvelle éco : les gîtes et chambres d'hôtes de Côte-d'Or ont fortement bénéficié de l'effet Covid

On aurait pu penser que les confinements et les conséquences de la crise sanitaire sur les budgets aient eu un effet sur l'activité des chambres d'hôtes et des gîtes en Côte-d'Or, c'est tout le contraire. Le secteur affiche même une forte augmentation de la demande et le label "Gîtes de France" organise la première édition de son opération "Porteurs de projets" pour conseiller et accompagner tous ceux qui hésitent à ouvrir leur structure. Entretien avec le directeur de l'agence "Gîtes de France" de Dijon, Simon Debord.

Simon Debord, le directeur de l'agence "Gîtes de France" de Dijon - Gîtes de France

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Combien y a t'il de gîtes ou chambres d'hôtes en Côte-d'Or ?

En Côte-d'Or, on compte près de 600 gîtes et chambres d'hôtes qui se répartissent sur 500 gîtes environ et 100 chambres d'hôtes. Généralement, on est en augmentation de 2 à 3% du parc depuis une dizaine d'années maintenant.

Cela représente quel chiffre d'affaire ?

Sur l'ensemble de la Côte-d'Or, on génère environ 2 millions et demie d'euros par an de volume d'affaire, de loyers qui sont reversés aux propriétaires. On est en augmentation surtout par rapport à l'année dernière, mais ça c'est le contexte qui l'explique.

Vue d'une chambre d'hôte en Côte-d'Or - Gîtes de France

Y a t'il eu un effet covid sur cette activité ?

Complètement! Si l'année dernière, on a eu une baisse qui s'explique logiquement par les périodes de confinement, cette année, dès le déconfinement, on a observé un fort accroissement de la demande. On a eu un accroissement de +20% de réservations sur les mois de mai et juin qui se sont traduites par des mois de juillet et août historiques dans le réseau. Toute la France a connu la même tendance. Au mois de juillet, on avait environ +10% de fréquentation supplémentaire et en août, + 2 à +5% selon les territoires.

Vous l'expliquez comment ? La peur d'aller à l'hôtel ?

Peut-être oui, la peur d'aller dans des établissements avec un fort brassage. Les gens se sont aussi "rabattus" sur la destination France, ne pouvant pas aller à l'étranger. Tout ça s'est traduit par une belle fréquentation des gîtes et des chambres d'hôtes.

Vue des sanitaires d'une chambre d'hôtes en Côte-d'Or - Gîtes de France

Vous lancez cette semaine une opération '"Porteurs de projets". A qui ça s'adresse ?

Cela s'adresse à toutes les personnes qui ont pour projet de monter des chambres d'hôtes ou de créer un gîte, qui sont bien avancées dans leur projet ou simplement en phase de réflexion. Le réseau "Gites de France", le label est là pour les accompagner et pour les conseiller dans ce projet.

Y a t'il beaucoup de personnes qui hésitent ?

Oui, de plus en plus. Heureusement pour nous et nous en sommes très satisfaits. On observe une augmentation du nombre de demandes. Pour vous donner un chiffre, sur la Côte-d'Or, on a déjà plus d'une centaine de porteurs de projets qui ont déjà fait appel à nous cette année et c'est en augmentation de +10% par rapport à 2019.

Une chambre d'hôtes doit obligatoirement proposer un petit déjeuner - Gîtes de France

Pourquoi ? C'est compliqué de monter son gîte ou sa chambre d'hôtes ?

On hésite parce que, parfois, ça peut être effectivement un peu compliqué. Il y a des aspects réglementaires pour les chambres d'hôtes mais aussi pour les gîtes. Et puis, on a besoin également de conseils avant de se lancer

Qu'est-ce que vous conseillez à tous ceux qui hésitent à se lancer ?

Quand on parle d'un projet de chambre d'hôtes, souvent c'est un projet de changement de vie. Ce que l'on peut conseiller de réaliser un bon business plan, de se faire accompagner par des banques ou par des labels comme "Gîtes de France", de bien réfléchir à son projet, de regarder sur le marché ce qui va se faire, de se comparer et de bien réfléchir aussi à ce que ça implique en terme de changement de vie.

Simon Debord, le directeur de l'agence "Gîtes de France" de Dijon Copier

Le logo de Gîtes de France - Gîtes de France

Monter une chambre d'hôtes, est-ce rapidement rentable ?

Se lancer dans l'aventure d'ouvrir une chambre d'hôtes, c'est aussi souvent l'envie de changer de vie mais cela demande parfois de lourds investissements. Alors est-ce rentable ? Pour le directeur de l'agence des Gîtes de France de Dijon, la rentabilité peut venir assez rapidement mais Simon Debord prévient, il ne faut pas s'attendre à une forte rentabilité.

"C'est vrai qu'il peut y avoir une forme d'Eldorado. On peut penser à cette activité comme un changement de vie et en tirer un salaire, mais c'est rarement le cas, il faut être honnête. Dans un couple, il n'y a qu'une personne sur deux qui peut en vivre, et s'il est en vit, elle n'en retire pas un très gros salaire. C'est avant tout un changement de vie. On va à la campagne, on achète une belle maison mais si on peut entretenir la maison avec les revenus tirés de la chambre d'hôtes, on va rarement bien gagner sa vie. Si on a investi dans du bâti autrement dit, si on n'en a pas hérité ou qu'on avait cette maison auparavant, il faudra attendre une quinzaine d'années avant que cela soit rentable, selon le secteur où on est installé." explique Simon Debord.

Rentable ? Pas rentable une chambre d'hôtes ? - Simon Debord, le directeur de Gîtes de France à Dijon Copier