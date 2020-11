La nouvelle éco : les grossistes en fleurs du département sont durement touchés par la crise

Dans la nouvelle éco ce mercredi, focus sur l'un des plus importants grossistes en fleurs de la Région Occitanie. Floren'Sud, entreprise basée à Saint Charles à Perpignan est touchée une nouvelle fois de plein fouet par la crise du Covid et le reconfinement.

Parmi tous les secteurs agricoles touchés par la crise sanitaire, l'horticulture est l'une des activités les plus impactées. Faute de commercialisation chez les fleuristes ou dans la grande distribution, les fleurs, produits "non-essentiels" selon le vocabulaire officiel, ne se vendent plus. Une conjoncture d'autant plus défavorable que les fêtes de fin d'année représentent prés de 20% du chiffre d'affaires annuel du secteur !

Chômage partiel et destruction de stocks

Henri Thorent, est le directeur de Floren'sud une entreprise implantée dans la zone d'activité St Charles de Perpignan et spécialisée dans la vente en gros de fleurs coupées et de bouquets. C'est l'une des entreprise les plus importante du secteur dans la région, qui réalise également de l'import export. Pour lui le constat est difficile :

"Nous sommes quasiment à l'arrêt et nous avons du mettre 65 salariés au chômage partiel. 80% de nos clients sont des grandes surfaces... les autres ce sont des fleuristes qui commandent très peu de fleurs en ce moment car il n'y a pas d'accueil en magasin, et cette situation va se prolonger pendant au moins un mois ! Sans compter que les fleurs coupées ne se conservent pas indéfiniment: nous avons déjà perdu 30.000 euros de stocks, pertes qui s'ajoutent aux 45.000 euros déjà perdus au printemps".

Un contexte difficile aggravé par l'absence de visibilité sur la suite du confinement. Horticulteurs et grossistes en fleurs attendent donc désormais un soutien spécifique du gouvernement pour la filière afin de compenser les pertes liées au confinement et une réouverture rapide de la vente des fleurs dans les commerces.