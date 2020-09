La nouvelle éco : record de visiteurs pour les grottes de la Balme plébiscitées sur TripAdvisor

Les grottes de la Balme ont le sourire ! Plébiscité sur internet par les usagers de TripAdvisor, le site touristique en Isère n'avait jamais accueilli autant de visiteurs sur un été. Alicia Gilbert, la directrice d'exploitation est l'invitée de "la nouvelle éco" sur France Bleu Isère.

Vous entrez dans le palmarès des "Travellers' Choice 2020" de TripAdvisor qui se base sur les notes des visiteurs. Seules 10% des attractions au monde ont cette distinction C’est une sacrée récompense ?

Effectivement, on est très fier de cette nouvelle distinction, merci aux visiteurs d’être toujours fidèles à notre site. Ceux qui sont venus sont contents et le font savoir c'est très bien.

Mais étaient-ils toutefois assez nombreux pour sauver votre saison ?

Le mois de juillet et le mois d’août se sont très bien passés. On a eu la chance d’avoir post-confinement un retour massif de nos fidèles visiteurs. On a passé un très bel été avec plus de 40 000 visiteurs soit 10 000 de plus que l’été 2019.

Qui sont les visiteurs qui sont venus vous voir ?

Nous avons un afflux de touristes locaux, surtout des familles qui n’ont pas pu partir en vacances comme elles l’auraient fait en temps normal et qui ont profité de la richesse naturelle de leur département. En plus, dans les grottes il fait toujours frais, et nous sommes un lieu prisé à chaque période de canicule. Si on m'avait dit ça le 30 mai, au moment de la réouverture, j’aurais signé tout de suite, car nous avons effectivement manqué les deux premiers mois d’activité traditionnelle avec le confinement. Nous avons notamment été privés des habituelles sorties scolaires qui sont une grande partie de notre activité à cette période là de l’année habituellement. Mais malgré ce bel été, nous ne pourrons rattraper ce retard.

Et maintenant quelle suite pour vous ?

Nous sommes ouverts jusqu'aux vacances de la Toussaint, avec évidemment la période d’Halloween, propice aux visites de grottes. Nous reprenons aussi courant septembre, dans le respect des règles sanitaires, les visites guidées.

________________________________________________

France Bleu est à vos côtés après la crise sanitaire et économique. Chaque jour à 7h15 dans "La Nouvelle Éco", votre radio s'intéresse à une entreprise ou un secteur d'activité. Comment se porte-t-il ? Comment se projeter dans l’avenir ?