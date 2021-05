La "nouvelle éco" : les grottes de la Balme prises d'assaut depuis leur réouverture le 19 mai

Alicia Gilbert, responsable des grottes de la Balme était l'invitée de la "nouvelle éco" de France Bleu Isère ce vendredi à 7h15.

Sans la Covid-19, habituellement, à quelle date ouvrez-vous le site ?

En temps normal, on ouvre à partir des vacances d'hiver donc début février. On ouvre aussi pour la période de Noël donc on a raté quelques jolies semaines d'activité depuis le 29 octobre. Désormais, on est ouvert et on se projette sur la suite.

Accueillez-vous également des groupes et des visites scolaires ?

Oui, effectivement. On a rouvert la semaine dernière et on a eu une explosion des demandes de réservations. On est très surpris. On ne s'attendait pas à cet engouement retrouvé de la part de l’Éducation nationale et des enseignants. Mais tous nous disent ressentir un réel besoin de faire sortir les enfants des salles de classe et, eux mêmes, de retrouver le cadre naturel d'un site comme le nôtre.

Appréhendez-vous les règles sanitaires ? On pourrait imaginer une réticence car une grotte est un endroit fermé...

Oui, on pourrait mais on a une chance dans notre histoire, c'est qu'on a trente-cinq mètres de plafond dans la grotte. Donc, la sensation d'enfermement n'existe pas. Et puis, depuis un peu plus d'un an, bientôt un an et demi, on a eu l'habitude d'organiser des protocoles sanitaires et on sait mettre en place les conditions parfaites de suivi et d'accueil de visites guidées, notamment sans mélange des groupes, sans brassage et avec les distances de sécurité et le port du masque obligatoire dès 11 ans dans la grotte. Donc, il n'y a aucun souci. Les professeurs ont confiance et on a confiance aussi en les professeurs pour préparer les enfants à cette venue.

Qu'avez-vous fait des personnels pendant ces longs mois de fermeture ?

Toute cette période a été convertie de manière très favorable. Pour ma part, j'ai travaillé sur toute la préparation de la réouverture : plan de communication, nettoyage des grottes, réflexions autour de qui nous souhaitions être pour les mois à venir. Et puis, sur le reste de l'équipe, qui est donc une régie municipale, le temps de travail a aussi été converti pour l'utilisation sur la commune. Et puis dans les grottes, là aussi, l'équipe a été mobilisée pour mettre en place des projets et notamment la refonte complète de notre signalétique intérieure qui sortira de terre à l'automne.

Pour cette réouverture, avez-vous pu trouver vos saisonniers sans souci ?

Sans soucis, non ! Il nous a fallu trois campagnes de recrutement. Mais ça y est, l'équipe est au complet. On a recruté quatre nouveaux collaborateurs qu'on est ravi d'avoir intégré, qui sont actuellement encore en formation. Mais en effet ça a été un petit peu plus long que d'habitude.

________________________________________________

France Bleu est à vos côtés durant cette crise sanitaire et économique. Chaque jour à 7h15 dans "La nouvelle éco", votre radio s'intéresse à une entreprise ou un secteur d'activité. Comment se porte-il ? Comment se projette-t-il dans l’avenir ?