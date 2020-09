La nouvelle éco : les guides des Pyrénées-Orientales cherchent la sortie de crise

Ils sont une vingtaine dans le département des Pyrénées-Orientales. Une vingtaine de guides-conférenciers dont l’activité s’est considérablement ralentie avec la pandémie de Covid-19. "On est pratiquement à l’arrêt depuis le mois de février" se désole Morgane Le Bars, guide à Perpignan et membre du collectif des guides-conférenciers d’Occitanie. "Nous travaillons beaucoup avec les groupes et les clubs du troisième âge de toute la France. Ce sont des personnes à risque qui voyagent d’ordinaire en bus donc on ne les voit plus. Idem avec les scolaires : ils ont été confinés pendant trois mois et même s’ils ressortent un peu on ne sera pas sur le volume des visites des années précédentes". La clientèle des croisiéristes qui débarquaient à Port-Vendres s’est également envolée : "le marché des croisières est totalement à l’arrêt pour 2020 et pour 2021 ça ne s’annonce pas très florissant. Rien n’est possible !"

"Après décembre, c'est le flou !"

Pour sensibiliser le public à leur situation, les guides conférenciers ont ainsi arboré une croix bleue sur leur veste lors des dernières Journées du Patrimoine. "A Perpignan, par chance, ces journées n’ont pas été annulées. Cela nous a permis de travailler et même si ce n’était pas la fréquentation des meilleures années les gens sont venus !"

Les aides de l’Etat permettent néanmoins de maintenir à flot une partie des guides. "Les guides vacataires (en CDD d’usage) n’ont droit à rien" regrette Morgane Le Bars. "Mais les auto-entrepreneurs ont accès au fonds de solidarité du gouvernement jusqu’à la fin de l’année, ensuite c’est le flou. Après décembre, on a rien du tout !"