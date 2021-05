La Nouvelle Eco - Les halles centrales de Limoges proposées à la location pour des événements d'entreprises

On pourra bientôt faire bien plus que remplir son cabas dans les halles centrales de Limoges. Le site est désormais aussi proposé à la location, pour des entreprises qui souhaitent y organiser des événements en fin d'après-midi et début de soirée. Portée par l’association des commerçants du quartier des halles de Limoges, cette initiative semble déjà séduire. "On est dans les starting-blocks et on a déjà plein de demandes" se réjouit Sylvie Coudray-Beyrand, la présidente de l'association.

Elles sont tellement belles nos halles, il faut les valoriser

En réalité, l'association répond d'ailleurs autant à sa propre envie qu'à une demande des entreprises. Après les travaux de réhabilitation de ces halles centrales, les commerçants ont tout de suite saisi le potentiel du lieu. "On s'est dit que ça nous plaisait à nous mais que ça allait aussi plaire à des entreprises, pour d'autres circonstances. Elles sont tellement belles nos halles, il faut les valoriser" précise Sylvie Coudray-Beyrand.

Un avis visiblement partagé par plusieurs entreprises de Limoges, puisqu'elles ont sollicité l'association "pour recevoir leurs clients, pour organiser une remise de médaille, pour un pot..." Ce projet, qui a germé avant la crise sanitaire, a pris plus de temps que prévu à se concrétiser. Il va toutefois aboutir prochainement, avec la levée progressive des restrictions sanitaire. Le premier client sera l'office de tourisme de Limoges, avec un événement prévu d'ici la fin de ce mois de mai.

Des "afters" proposés uniquement aux entreprises

La présidente de l'association des commerçants du quartier des halles de Limoges est très optimiste sur le succès de cette nouvelle offre, car elle évoque un afflux de demandes. Cela permettra de générer des revenus supplémentaires pour ses membres, car l'objectif est aussi d'inciter les entreprises à faire appel à eux pour préparer des sortes "d'apéritifs dînatoires". L'association s'occupera aussi de toutes les démarches administratives auprès de la mairie, du gardiennage et du nettoyage des lieux, en fonction des options retenues par les clients.

En revanche, pas question de louer les halles à des particuliers. "On ne veut pas remplacer les salles des fêtes, on ne fait pas de mariages, ni de baptêmes !" annonce fermement Sylvie Coudray-Beyrand. Quant aux événement d'entreprises, ils se feront dans un cadre sécurisé, avec un périmètre bien délimité au sein des halles et un nombre de participants limités, sans doute autour de 120 personnes maximum.