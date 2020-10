La Nouvelle Eco : les Halles de Bressuire fêtent leurs 50 ans et affichent leur bonne santé

Les Halles de Bressuire fêtent leur anniversaire pendant les quatre week-end à venir. Quatre samedis (du 10 au 31 octobre) matins d'animation dans ce bâtiment rénové l'an dernier et qui accueille une quarantaine de commerçants et plus de mille clients chaque week-end.

C'est une évènement à Bressuire (Deux-Sèvres), les Halles, aussi appelées Marché des Saveurs, célèbrent les 50 ans de leur construction dès ce samedi 10 octobre. Les festivités se répèteront ensuite chaque samedi du mois d'octobre. Ouvertes deux matins par semaine, depuis 1970, elles accueillent depuis quelques années un nouveau public et se sont offert une rénovation en 2019.

Les Halles de Bressuire, réputées pour leur ambiance

"Moi, je vends aussi mon poisson à Mauléon, et là-bas j'entends les clients me parler de Bressuire et de l'ambiance de ce marché", s'amuse Isabelle Prigent, l'une des trois poissonnières des Halles. "C'est vrai qu'on s'entend tous bien et je pense que les habitués aiment vraiment ça".

Christine Ménard est l'une des figures de ce marché. La régisseuse aime parler de "ses" commerçants, ceux qu'elle choisit et auxquels elle trouve une place sur les grands étales. "Si c'est trop calme, c'est même moi qui met l'ambiance, sourit cette ancienne patronne de bar de nuit, commerçante dans l'âme. Ici, chacun a une histoire à raconter. Comme le boulanger qui s'est mis à faire du pain après avoir été prêtre!".

Jusqu'à 1.500 le samedi

"Si les affaires n'étaient pas bonnes, nos commerçants ne seraient pas aussi fidèles croyaient moi", s'amuse Christine quand on lui demande si ça vaut le coup de venir à Bressuire quand on est un artisan ou producteur local. Selon les chiffres de la mairie, il y a jusqu'à 1.500 clients le samedi. C'est bien sûr une journée plus importante que le mardi.

"On a vu une nouvelle clientèle depuis quatre ou cinq ans, et la rénovation des Halles a encore attiré plus de monde", ajoute Isabelle Prigent. Six mois de travaux en 2019, pour se refaire une jeunesse et une belle acoustique. "Et ça n'a pas faiblit pendant le confinement", estime la poissonnière.

Des Halles ouvertes pendant tout le confinement

Grâce aux larges allées du bâtiment cinquantenaire, il a été facile d'aménager un parcours pour les clients dès le mois de mars, en respectant les gestes barrières. D'ailleurs, quelques mois plus tard, voilà qu'un nouvel espace ouvre dans le marché des saveurs. Un lieu pour boire un verre et manger un bout.

Infos utiles :

Les Halles sont donc ouvertes, tous les mardis et tous les samedis (8h à 13h.). Pour l'anniversaire, les festivités sont uniquement le samedi, dès 9h, jusqu'à 31 octobre.

Tous les détails sont ici, sur la page Facebook de la Ville de Bressuire.