La Nouvelle éco : les inscriptions au concours régional de l’entrepreneuriat par les femmes sont ouvertes

Mettre à l’honneur des cheffes d’entreprise et faire que leur exemple incite d’autres femmes à les imiter, telle est la vocation du concours régional entrepreneuriat par les femmes. Pionnier de la finance solidaire, l’association France Active Centre Val de Loire, dont le siège est à Orléans, est à l’initiative de ce concours.

C’est l’une des trente-cinq associations territoriales du réseau France Active qui accompagne et finance les entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS) depuis plus de trente ans. En 2021, 6,5 millions d’euros ont ainsi été mobilisés à l’échelle de la région et ont permis la conservation ou la création de 1400 emplois.

Depuis longtemps aux côtés des femmes

Depuis le début des années 2000, l’association gère la Garantie égalité femmes qui couvre jusqu'à 80% du montant d’un prêt bancaire. Ce dispositif permet de compenser le fait que les banques demandent souvent plus de garanties à une femme qu’à un homme.

Forte de cette expérience, France Active a lancé ce concours qui comprend cinq catégories afin de distinguer différents profils dont des bénéficiaires de la Garantie égalité femmes et différents types d’entreprises et notamment des entreprises situées en milieu rural ou agricole.

Un événement pour le lancement à Bourges

À l’occasion de l’ouverture des inscriptions, un évènement est organisé ce lundi 4 avril à l'IUT de Bourges. De 16h à 17h30 a lieu un forum d’information des acteurs d’accompagnement à la création d’entreprise, puis de 17h45 à 19h30, une conférence sur l'entrepreneuriat par les femmes sur inscription avec le témoignage d'Agnès Saint-Ges, présidente du Bourges Basket et de Frédérique Barnier, maître de conférence en sociologie et spécialiste du travail.

Comment s'inscrire ?

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 7 juin sur le site. Le 7 juillet, les quinze candidates sélectionnées sur dossier passeront un entretien devant un jury qui établira un classement par catégorie. En 2021, 138 personnes s’étaient inscrites. La cérémonie de remise des prix se fera le 22 septembre pour la première fois dans le Cher dans un lieu qui reste à déterminer.

“L’objectif est d’arriver à 40 % de femmes créatrices d’entreprises en Région Centre Val de Loire. On progresse mais l’évolution est assez lente”, reconnaît Sébastien Nérault, directeur de l’association locale France Active.