La Nouvelle Eco : Les investissements de la fromagerie Chêne Vert lui permettent de surfer sur le confinement

Dans la Nouvelle Eco, ce jeudi 19 novembre, le directeur de la fromagerie Chêne Vert de Saint-Front-sur-Nizonne, dans le périgord vert. La fromagerie compte 46 salariés dont six embauchés cette année marquée par de gros investissements et notamment la relocalisation de l'entreprise à six kilomètres.