La nouvelle éco : les lieux culturels de la Somme tentent de limiter la casse

Les lieux culturels de la Somme ont du mal à retrouver leur public ! Cinémas, musées, théâtres ou salles de spectacle : tout le monde ou presque est logé à la même enseigne. Selon une étude dévoilée ce mercredi 28 octobre par la ministre de la Culture Roselyne Bachelot, près d'un français sur deux n'est pas encore retourné dans un lieu culturel depuis le 21 juillet et l’arrivée du pass sanitaire obligatoire.

La Comédie de Picardie en bon élève

Dans le département de la Somme, la situation est variable en fonction des secteurs. Si le secteur du spectacle vivant est particulièrement touché au niveau national, la Comédie de Picardie ( de nouveau ouverte depuis le 1er septembre, premier spectacle le 15 septembre) s’en sort plutôt bien à Amiens. La fréquentation est revenue à 80% par rapport à celle de l’automne 2019, avant l'épidémie. Le directeur Nicolas Auvray est plutôt satisfait de la situation : “nous jouons pendant les vacances scolaires de la Toussaint, c’est la première fois que ça nous arrive : ça se passe mieux que ce que l’on pouvait penser.”

Les cinémas freinés par le pass sanitaire

Période plus compliquée en revanche dans les cinémas des petites villes comme à Crécy-en-Ponthieu près d'Abbeville. Pour Morgane Devender, la directrice de la salle du Cyrano (270 places assises), l’élan est cassé depuis le mois de juillet, avec “61% de fréquentation par rapport à 2019.”

Le Cyrano, le cinéma de Crécy-en-Ponthieu (image d'illustration) - Morgane Devender

Principales explications, l'arrivée du pass sanitaire, le QR Code, mais aussi la peur d’être contaminé qui reste chez certains parents inquiets pour leurs enfants. Il y a eu aussi du changement avec les confinements ! “Les gens ont changé leur habitude de consommation avec les plateformes de streaming comme Netflix ou Amazon Prime” précise Morgane Devender. Et si le bilan économique du cinéma n'est “pas mauvais avec les aides de l'Etat”, la directrice ne veut pas que la situation actuelle s'éternise, afin de garder ses 2 salariés.

Fréquentation en baisse depuis juillet pour les musées

Pour les musées, la fréquentation a baissé également à partir de juillet au musée de Picardie à Amiens, avant un rééquilibrage. Le cru 2021 reste néanmoins en-deçà de celui de 2020, une année marquée par la réouverture du musée après 3 ans de travaux et de 4 mois de confinement. Du côté de l'Historial de la Grande Guerre à Péronne et Thiepval, le directeur Hervé François confirme les chiffres du ministère de la Culture : “moitié moins de monde qu’avant le Covid !” Et le pass sanitaire n’est pas le seul responsable ! Hervé François accuse la mauvaise météo de l’été, qui a repoussé le public.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Depuis la rentrée de septembre, la situation s'améliore quand même. L’Historial de la Grande Guerre compte sur le retour des sorties scolaires, qui représente 1/4 du total des visites.