La nouvelle éco : les livreurs d'UberEats encore mobilisés à Saint-Étienne, et dans toute la France

Les livreurs des plateformes UberEats et Deliveroo sont à nouveau appelés à la grève ce mercredi, à partir de 18 heures. Et un rassemblement devant le stade Geoffroy-Guichard est envisagé avant le match de Ligue 1 UberEats entre l'ASSE et le PSG.