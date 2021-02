La nouvelle éco : les livreurs enchaînent les commandes à Amiens avec le couvre-feu

Dans le silence de la ville sous couvre-feu, on arrive bien à distinguer les bruits de vélos et de motos qui roulent sans cesse pour livrer des repas dans tout Amiens. Deux entreprises se partagent le marché : Uber Eats et Deliveroo. Sami travaille pour Uber depuis 2 ans et il a vu plusieurs phases depuis le début de la crise sanitaire.

Au tout début, c'était bien, il y avait du travail et pas beaucoup de livreurs. Au fur et à mesure, ça s'est développé. C'était compliqué, il n'y avait pas beaucoup de travail mais pendant le couvre-feu, il y a de nouveau pas mal de travail.

Sami ne compte pas ses heures sur son scooter. En une semaine d'environ 70h de travail, il arrive à toucher 8 à 900 €. Une somme conséquente qui attire des débutants plus ou moins jeunes mais qui peuvent vite déchanter.