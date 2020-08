La "nouvelle éco" : les locations de campings-cars explosent pour une start-up bordelaise

La location de campings-cars, vans et fourgons aménagés a fortement augmenté cette année, après la période de confinement. C'est ce que constate la start-up bordelaise Yescapa, fondée en 2012.

Le cofondateur et président de Yescapa n'en revient pas. "C'est explosif" affirme Benoît Planel, créateur de la plateforme de location de "véhicules nomades" (campings-car, vans et fourgons aménagés) entre particuliers. Les réservations ont très fortement augmenté cette année, et notamment depuis le déconfinement.

42% de réservations en plus cette année

Selon Benoît Planel, cela fait une dizaine d'année que les locations de ce genre de véhicule augmente. Mais cette année, les chiffres sont encore plus grands : de janvier à août, le nombre de réservations faites sur le site internet a augmenté de 42% par rapport à la même période l'année dernière. Et cela alors même que la start-up était à l'arrêt pendant les deux mois de confinement.

Le mois de juin a connu la plus grosse progression. "Sur le mois de juin, on a fait 7.200 réservations, c'est deux fois plus que ce qu'on a fait sur les trois premières années de Yescapa, cumulé."

"Effet corona"

Cette explosion des demandes s'explique notamment par la crise sanitaire, pour Benoît Planel.

Il y a eu un fort afflux de personnes qui ont choisi cette formule pour les vacances, parce qu'il y a eu un "effet corona" : les gens avaient besoin de respirer après le confinement, besoin de prendre du bon temps dans cette période angoissante.

Yescapa a aussi relevé un changement dans le profil des locataires. 83% d'entre eux cette année sont des "primo-conducteurs", c'est-à-dire des vacanciers qui n'ont jamais conduits ce genre de véhicule auparavant. La durée de location est aussi légèrement plus longue : huit jours en moyenne contre sept l'année précédente.

La tendance ne semble pas diminuer sur la fin de l'été. Et elle pourrait même continuer durant l'automne.