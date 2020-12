La nouvelle éco : les Madeleines de Liverdun sur les tables des fêtes

En ce moment, 30 000 petites madeleines de Liverdun sortent des fours chaque jour. Elles sont natures, aux griottes, au chocolat, à la mirabelle, à la pistache ou encore - et c'est la nouveauté - à la coco. L'entreprise familiale, reprise par Vincent Ferry en 2017, fait travailler une douzaine de personnes actuellement contre 8 habituellement pour répondre à la demande qui connaît un regain en cette fin d'année.

"C'est une reprise intense", explique Vincent Ferry, "on a beaucoup de commandes de la part des particuliers qui viennent directement à la boutique. Nous avons aussi des commandes des collectivités qui jouent le jeu." A la clé : des milliers de colis qui sont ensuite offerts aux personnes âgées via les Centres communaux d'action sociale.

Ces commandes de mairies comme Frouard, Pompey, Faulx sont nouvelles : "Ça nous a vraiment surpris. Je pense que les collectivités se sont dit soutenons les acteurs locaux".

Pour nous, c'est formidable. Ça nous permet de récupérer une partie du chiffre que l'on a perdu avec ce covid

Et après les fêtes, quelles perspectives pour les prochains mois ? "On est vraiment dans l'incertitude", souligne le dirigeant. "C'est pour ça qu'on est très heureux des commandes que l'on a. Mais au fond de nous-mêmes, on ne sait pas du tout ce qui va se passer le 2 janvier. En même temps, ça fait vraiment chaud au cœur de voir tous ces clients qui viennent voir des acteurs locaux comme nous. Il y a de nouvelles habitudes de consommation qui sont prises, c'est vraiment flagrant. Comme quoi, dans le négatif, il y a toujours du positif !"

Ecoutez la nouvelle éco tous les matins sur France Bleu Sud Lorraine à 7H17.

France Bleu Sud Lorraine est à vos côtés pour vous accompagner pendant la crise sanitaire. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.) ou à une démarche innovante. Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?