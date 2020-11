La nouvelle éco: Les magasins de jouets dans les starting blocks avant leur réouverture

Les magasins de jouets s'activent pour pouvoir rouvrir leurs portes demain samedi 27 novembre mais avec un protocole sanitaire plus strict. Ils ont moins d'un mois pour rattraper le manque à gagner

Les commerces non essentiels peuvent donc retrouver leurs clients dès ce weekend. Une ouverture soumise à un protocole sanitaire strict. Cela demande donc une organisation particulière explique Bertrand Poulmaire, gérant du magasin Joué Club à Sens.

-Cette réouverture est-elle un vrai soulagement ?

Oui, car nous sommes prêt. Nous espérons rattraper les pertes et récupérer ce que nous n'avons pas pu vendre jusqu'ici car Noël représente la moitié de notre chiffre d'affaire annuel.

-Comment va s'organiser le respect du protocole sanitaire?

Nous allons compter les gens à l 'entrée car notre surface de vente est supérieure à 400 mètres carré. Nous avons droit à 95 personnes en même temps dans le magasin. J'avoue que je ne me rend pas très bien compte de ce que cela représente mais j'ai confiance, les équipes sont en place et motivées. Du gel hydroalcoolique est a disposition des clients dans tout le magasin. Et puis le premier déconfinement avait été un succès.

-Vous n'avez pas de doute sur le retour des clients et sur la gestion des flux?

Bien sur , nous espérons qu'ils ne viendront pas tous en même temps pour qu'il n'y ait pas trop d'attente mais nous avons déjà observé en mai que les gens étaient très respectueux du protocole sanitaire. Ils viennent avec le masque et se désinfectent les mains en arrivant. Les paniers ou caddies sont nettoyés après chaque client donc tout est mis en œuvre pour que les achats de Noël se passent le mieux possible.