La nouvelle éco : les magasins de sports des stations de ski peinent à recruter des vendeurs

Après un hiver 2021 de disette et de galère pour beaucoup de saisonniers, les postulants ne se bousculent pas ce mois de septembre pour répondre à des annonces beaucoup plus nombreuses et précoces que d'ordinaire.

Dès le mois de juin, avant même la saison estivale, les propriétaires de magasins de sport, indépendants comme grand groupe ou franchisés se sont mis en quête de vendeurs spécialisés pour leur atelier et rayon de ski, via les réseaux sociaux et les organismes de formation.

220 offres d'emplois, du jamais vu

Ainsi le CNPC Alpes à Grenoble, c'est l'école supérieure de commerce du sport, qui recense offres et demandes d'emplois, et dispense la formation de sept semaines des futurs vendeurs, constate plus d'offres pour beaucoup moins de CV reçus.

Écoutez Daniel RONZEAU, le responsable des formations ski et cycle au CNPC Alpes Copier

40% de postulants en moins, pour 40% d'offres en plus.

"Ça s'explique d'un côté par la crainte des saisonniers de vivre un nouvel hiver blanc en cas de résurgence de l'épidémie, de l'autre par des employeurs d'autant plus motivés à chercher du personnel qu'ils bénéficient jusqu'en décembre de 6500 euros d'aide gouvernementale pour l'embauche d'un apprenti"

explique Daniel Ronzeau responsable de formation au CNPC.

Indice significatif de l'état de tension et de fébrilité des professionnels de la montagne, même le Club Med, qui possède ses propres canaux de recrutement, ouvre les vannes en ce moment et diffuse partout qu'il recherche 2000 saisonniers pour ses villages alpins.