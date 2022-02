La nouvelle éco : les magasins Intermarché de la Mayenne lancent un service de livraison à domicile

Un nouveau service à partir de ce lundi 14 février dans les magasins Intermarché en Mayenne. Les clients vont pouvoir commander leurs courses sur internet et en plus se faire livrer à domicile grâce à des particuliers. Un service organisé par la plateforme Tut Tut.

A partir de ce lundi 14 février, les magasins Intermarché de la Mayenne proposent un nouveau service pour ses clients. Un service de livraison à domicile (ou au travail) grâce à des particuliers. Intermarché a passé un accord avec la plate-forme Tut Tut. Les explications de Vincent Chabbert, le fondateur de Tut Tut : "les livraisons sont effectuées par des particuliers qui utilisent leur véhicule personnel., et sur leurs trajets du quotidien, en allant au travail ou en emmenant les enfants à l'école. On travaille déjà avec Intermarché dans le sud de la France. Le service est très simple. Quand les clients effectuent leur drive classique, ils auront un onglet de plus qui s'appellera 'livraison' et pourront choisir d'être livré à domicile."

La livraison coût 9 euros 90 pour le client. Et le livreur, lui, est rémunéré à hauteur de 5 euros 20 la course. La plateforme recherche donc des livreurs en Mayenne comme le confirme Vincent Chabbert : "toutes les personnes qui ont du temps, un véhicule et qui se déplacent dans le département sont éligibles. Il suffit de télécharger l'application Tut Tut Coursier et de remplir les informations. Ensuite, les personnes inscrits reçoivent des notifications à chaque fois que des courses sont disponibles. Le principe de l'application, pour que ça aille très vite, c'est qu'une course est envoyée à plusieurs personnes d'un coup, et la première qui accepte remporte la course. Il n'y a aucune obligation." En Mayenne, plusieurs centaines de personnes sont déjà inscrites selon Tut Tut.

Voici la liste des magasins Intermarché mayennais qui proposent le service de livraison à domicile : Bonchamp-lès-Laval, Château-Gontier sur Mayenne, Fougerolles-du-Plessis, Lassay-les-Châteaux, Laval, Montsûrs, Renazé.