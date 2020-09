La nouvelle éco : les maisons haut de gamme très demandées dans la Drôme

La demande a été très forte cet été pour les appartements, maisons et biens de prestige sur la grande région de Valence et des environs. un peu l'effet Covid et télétravai , un peu l'effet TGV.

Le marché de la maison haut de gamme s'est rarement aussi bien porté dans la Drôme. L'agence immobilière Korine Olivier à Valence qui propose appartements, maisons et biens de prestige a passé un été étonnant avec des très fortes demandes : des Lyonnais, des Parisiens qui veulent changer de cadre achètent à Valence et dans les environs car ils ne vont au travail qu'un ou deux jours en présentiel et effectuent le reste en télétravail.

Les affaires se sont conclues rapidement : les agents ont constaté un temps beaucoup moins long entre la première prise de contact et la vente, parfois la vente se réalise même dès le premier rendez-vous (une maison à presque 500.000 euros par exemple achetée en 2 heures). Pour autant, cette tendance ne fait pas exploser le prix du marché immobilier car les propriétaires inquiets des conséquences de la crise sanitaire ont moins sur-côté leurs biens qu'avant.

Jean-Michel Zeller, responsable de l'agence immobilière Korine Olivier à Valence était invité de "la nouvelle éco" ce lundi matin :