LA NOUVELLE ECO : les marchés de Noël virtuels du Poitou marchent fort sur la toile.

Des marchés de Noël physiquement annulés et voilà qu'on les retrouve sur des pages Facebook en Vienne et Deux-Sèvres. Soutenir les créateurs et commerçants à travers leurs produits et créations mais aussi remplir vos paniers pour acheter vos cadeaux.

En raison de la pandémie de Covid-19, les marchés de Noël traditionnels sont annulés les uns après les autres. Qu'à cela ne tienne des poitevins ont lancé des pages Facebook pour y remédier. Les deux initiatives du jour, concernent les commerçants, artisans, créateurs, artistes professionnels (qui possèdent un numéro Siret) et qui exercent pour les uns dans la Vienne et pour les autres dans les Deux-Sèvres. La châtelleraudaise Elodie Rivet, et le niortais Tony Suaud ont fait le même constat chacun dans leur coin et ont décidé de monter une page de marché de Noël virtuel pour venir soutenir les commerçants locaux.

Gros succès pour ces marchés de Noël virtuels - ND

Plus de 17.000 membres

Le marché Noël virtuel de la Vienne compte plus de 17.000 membres et marche très fort reconnait avec joie Elodie Rivet : "Très vite il y a eu de l'engouement, des créateurs ont été ravis de cette initiative, le public a répondu présent aussi très vite. Aujourd'hui à un mois de Noël, certains commerçants m'ont dit avoir sauvé une partie de leur chiffre d'affaire, d'autres n'ont encore rien vendu mais ça va venir."

Le marché Noël virtuel des Deux-Sèvres s'est vite lancé également et Tony Suaud est aussi heureux des retours "J'ai mis une 1/2 heure à monter la page Facebook et assez vite les premiers se sont inscrits, j'ai de bon retour aujourd'hui avec plus de 3.000 membres et ça ne fait qu'augmenter, sachant que l'idée est que ce site reste éphémère, c'est un coup de main et une vitrine offerte gratuitement à quelques semaines de Noël".