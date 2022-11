La Nouvelle éco : des marchés bio et à prix réduit dans les quartiers rennais

C'est un marché un peu particulier qui s'est tenu exceptionnellement dans le quartier Cleunay à Rennes ce dimanche 20 novembre : un "marché super". Cet évènement est né de l'imagination d'une quinzaine de producteurs bio originaires d'Ille-et-Vilaine. Depuis six mois, ces professionnels se rendent dans les quartiers de Rennes pour faire découvrir aux habitants leurs fabrications.

L'espace, en plein air, est délimité par des barrières. Il n'y a qu'une seule entrée. À la différence des grandes surfaces, des brouettes remplacent les traditionnels chariots. Ce concept séduit immédiatement les clients. "On est arrivé en disant qu'on n'allait pas acheter grand chose. Je vois que dès le premier stand, mon amie a déjà pris des aubergines donc je pense qu'on va remplir la brouette", plaisante Marie-Odile. Anne-Françoise se défend : "Tout donne envie, alors je vais prendre des aubergines, des blettes un chou-fleur."

Tous les produits sont pesés et étiquetés. © Radio France - Lucie Amadieu

Les produits sont déjà pesés, emballés, avec le prix affiché. "Comme j'achète en gros les prix sont moindres. Là, il y a environ 4kg de courges et ça coûte 10 euros", explique Anaïs, mère de famille. Ces prix ronds et réduits attirent l'attention de Maryse, peu habituée à consommer des produits issus d'agriculture biologique. "On a l'impression que c'est plus cher que le reste. Maintenant, je regarde davantage et je m'aperçois que pas forcément".

Lors de ces "marchés super" dans les quartiers de Rennes, les producteurs baissent leur prix. C'est notamment le cas de Samuel Piérin, maraîcher à Guichen. "Par exemple sur la salade, là je suis à 10 euros le kilos, d'habitude c'est 12 euros le kilo pour la mâche et 15 euros pour le mesclun. Pour les courges, je suis ici à environ 2.70 euros le kilos contre 3.50 euros le kilo normalement." Ce professionnel y voit plusieurs intérêts : faire découvrir ses produits à des clients qu'il ne rencontre pas habituellement et "écouler des produits plus difficiles à vendre par les circuits habituels parce que trop gros ou malformés".

On ne sort son porte-monnaie qu'une fois

Dernière étape, comme dans les supermarchés classiques, le passage en caisse. Les clients présentent leurs produits étiquetés par un code-barre. Derrière la caisse, c'est Virginie Roussel, habituellement elle est également maraîchère. "Avant chaque 'marché super", les producteurs nous indique ce qu'ils apportent. En scannant le produit on sait à qui il appartient. À la fin, l'association reverse le montant dû à chaque producteurs." Le prochain "marché super" devrait avoir lieu le jeudi 15 décembre dans le quartier Bréquigny, de 10h à 18h. La date est en attente de confirmation.