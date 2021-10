La Nouvelle éco : les Mariés de Jade propose des essayages à domicile en Mayenne

Léa Page est la nouvelle ambassadrice en Mayenne de la marque les Mariés de Jade, basée à Nantes Elle propose des robes de mariées à domicile et organise ce week-end, deux jours d'essayages pour les futures mariées au domaine de Mauvinet à Ruillé-Froids-Fonds. La jeune maman s'est découverte cette nouvelle passion pendant le confinement de mars 2020.

"Une fée à domicile qui donne du bonheur"

"Je suis une jeune maman qui, durant le confinement, s'est posée beaucoup de questions sur ma vie professionnelle. Avec le fait de devenir maman pour une seconde fois, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je pense à moi et que je sois vraiment bien dans mon travail." Depuis, c'est chose faite, assure la jeune femme.

Beaucoup d'émotion et du stress

Léa Page ne se décrit pas comme une styliste mais plutôt comme "une petite fée qui vient à domicile et qui donne un petit peu de bonheur à tout le monde", sourit-elle. Ce qu'elle préfère dans ce nouveau travail, c'est le relationnel. "Aller à domicile et rencontrer ces personnes, permet de prendre le temps de discuter avec elle. On n'est pas pressé par le temps donc, c'est un super moment passé ensemble. Il y a beaucoup d'émotion, des larmes mais aussi beaucoup de stress, car ce n'est pas facile c'est le début."

Et pour ses débuts en Mayenne, l'ambassadrice des Mariés de Jade organise samedi 23 et dimanche 24 octobre un événement d'essayages pour les futures mariées au domaine de Mauvinet à Ruillé-Froids-Fonds. Inscriptions obligatoire au 06 43 03 08 74 ou par mail à contact@lesmariesdejade.fr.