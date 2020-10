La nouvelle éco : les mauvais chiffres de l’emploi dans les Pyrénées-Orientales

D'après l'URSAFF, il y a 46.000 postes en moins dans le secteur privé en région Occitanie entre janvier et juin 2020. Et le département des Pyrénées-Orientales est le plus touché, avec l'Aude. Bernard Massas, président de l’URSAFF Languedoc-Roussillon était l’invité de la Nouvelle Eco ce mercredi.