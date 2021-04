La Nouvelle éco : "les métiers de la filière textile mériteraient d'être valorisés"

Vous avez remis en route l'atelier il y a maintenant quelques mois.

Effectivement, les ateliers étaient à l'arrêt lorsque nous avons repris avec 20 associés l'entreprise en août 2020. L'ensemble des machines étaient emballées et sur le point de partir en Italie. Il a fallu remettre en l'état l'ensemble de l'outil de production. Nous avons recruté 7 nouveaux collaborateurs pour atteindre une équipe de 28 personnes ; il a fallu également moderniser l'atelier en passant par l'achat de nouvelles machines, ce qui a nécessité un investissement de 80.000 €. Pour ce démarrage le contexte Covid nous a amené à proposer des masques barrière pour respecter la réglementation en vigueur dans les courses de trail.

Des masques de sport...

Effectivement ce sont des masques pour se protéger du Covid, pour respecter la réglementation en vigueur dans les courses (port du masque obligatoire au départ, lors des ravitaillements et à l'arrivée).

Ces masques vous les fabriquez à Saint-Pierre-de-Chartreuse?

Tout à fait ça on le fabrique à Saint-Pierre : ça a été le premier produit qu'on a lancé et il y a eu un engouement immédiat. On en a produit 20.000 en l'espace de quatre mois.

Quelle est la part de la production réalisée aujourd'hui à Saint-Pierre-de-Chartreuse et quel est votre objectif dans le futur?

Elle était de zéro en août l'année dernière. Aujourd'hui la part de notre production réalisée à Saint-Pierre c'est 10 % de notre chiffre d'affaire. On va réaliser à peu près 30.000 pièces de textile sur cette première année et notre ambition c'est de doubler cette production sur le second exercice, à partir d'août l'année prochaine .

C'est donc la stratégie du Made in France pour une partie de la production. C'est un pari risqué ou selon vous la clientèle est prête à s'engager?

Le Made in France pourquoi? Avant tout parce que ça a du sens : ça a du sens pour nos clients, ils sont demandeurs de produits locaux, éco-responsables, et pas uniquement dans le cadre du Covid. C'est une tendance pérenne. Et également ça a du sens pour le chef d'entreprise que je suis de produire des textiles au sein du massif de la Chartreuse.

Le textile est un secteur qui ces dernières années a beaucoup délocalisé. Est-ce qu'on trouve encore de la main d'oeuvre?

Effectivement le recrutement est la principale problématique dans le sens où c'est avant tout une aventure humaine. Et pour accélérer notre production on doit recruter, former, fidéliser des jeunes talents. Depuis 9 mois j'ai déjà accueilli une quinzaine de stagiaires, j'ai pris des contrats en alternance (notamment avec le lycée Argouges à Grenoble). Ce sont des métiers qui ont perdu leur intérêt et leur valeur, et c'est une filière qui mériterait d'être valorisée.