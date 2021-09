La nouvelle éco : les métiers de la propreté manquent de bras à Bruz, au sud de Rennes

Parmi les filières en tension, pour lesquelles on recrute, celle des métiers de la propreté est devenue incontournable avec la crise sanitaire. L'Institut national de l'hygiène et du nettoyage Ouest (INHNI) inaugure ce vendredi 1er octobre une extension dans le centre de formation d'apprentis (CFA) sur la campus de Ker Lann à Bruz, au sud de Rennes. 430 apprentis ont déjà investi le bâtiment depuis septembre 2020, du CAP au Master.

Des conditions de travail améliorées pour séduire les candidats

Le taux d'insertion est proche de 100%. "Avec le master, on peut accéder à des postes de direction très rapidement", lance Anna Paula, une ancienne commerçante en reconversion. Ici, on manque donc de bras et Lucas, 20 ans, connait la raison : "On a une image du nettoyage où c'est vraiment "femme de ménage" mais ce n'est pas du tout ça : tous les décapages, les remises en état, par exemple, sont vraiment techniques".

Un hôpital a été reconstitué au deuxième étage, avec des couveuses. © Radio France - Maxime Glorieux

Olivier Durand, délégué régional de l'Institut national de l'hygiène et du nettoyage, regrette que ce cliché "du personnel qui utilise le balai et la serpillère" perdure. "Sauf que c'est aujourd'hui un métier très technique, mécanisé, qui demande des compétences particulières." Comment renforcer l'attractivité d'une filière en tension ? Selon le représentant de l'INHNI, des efforts ont déjà été faits : "La profession s'est organisée en temps de travail et en horaires de travail pour que ce soit compatible avec des vies de familles."

Un bloc opératoire reconstitué

La nouvelle extension regorge d'innovations techniques : au deuxième étage, un hôpital a été reconstitué sur un étage entier. "On entre dans une chambre comme à l'hôpital, détaille Emmanuelle Fleury, formatrice technique. Ici, c'est une chambre de maternité, où on a le berceau, la table à langer, la baignoire et la salle de bain attenante." Les apprentis peuvent en mettre en pratique la théorie, jusqu'au bloc opératoire, très réaliste. "On est sollicités par des établissements hospitaliers pour la mise à disposition de ce plateau afin de former leur propre personnel", se réjouit Olivier Durand.

Parmi les infrastructures reconstituées, un bloc opératoire est utilisé par les apprentis mais aussi par les personnels hospitaliers pour s'exercer. © Radio France - Maxime Glorieux

Le projet d'extension date de 2017, né dans la tête de l'ancienne directrice, "parce qu'elle avait pressenti une croissance des besoins dans cette filière, et ça trouve toute sa légitimité aujourd'hui. Je ne vais pas dire qu'on est déjà quasiment à l'étroit mais on peut se retrouver à l'étroit dans les mois à venir au vue de la croissance actuelles des besoins..."

Une profession vieillissante

Les salles de cours sont équipées d'ordinateurs individuels. L'établissement veut rajeunir une profession vieillissante : les jeunes de moins de 26 ans ne représentent que 8% des emplois dans la propreté contre 12% tous secteurs confondus. Plus de 250 entreprises ont donc signé des partenariats avec l'institut breton.