La nouvelle éco : les métiers du services à la personne cherchent encore plus à recruter

L'ADMR lance une grande campagne de recrutement, 10.000 postes à pourvoir, dont un millier environ en Occitanie. L'association recherche des auxiliaires de vie, des aide-soignantes, des aides à domicile mais aussi des kinésithérapeutes, des comptables, etc. Peuvent postuler toutes celles et ceux ayant un BEP Carrières sanitaires et sociales, ayant une expérience dans le domaine avec DE-AVS (Diplôme d'Etat d'Auxiliaire de Vie Sociale) ou DE-AES (Diplôme d'État d'Accompagnant Éducatif et Social), ou ayant une sensibilité au milieu du social et de l'accompagnement des personnes.

Pandémie, absentéisme et primes

L'association doit faire face en cette rentrée à beaucoup d'absentéisme lié au Covid-19, avec des personnels touchés directement ou indirectement, notamment dans le Tarn-et-Garonne. Vaste défi pour l'ADMR car les métiers des services à la personne ont toujours eu du mal à recruter, la crise n'arrange rien. "On intervient au plus près du domicile des personnes, et dans le contexte actuel, cela fait peur", admet Camille Dassie, DRH de l'ADMR82.

Les salaires doivent être revalorisés dès le 1er janvier 2021, les primes Covid ont été versées cet été par les départements, et il y aura une deuxième partie de prime à la fin de l'année avec la création de la cinquième branche de la Sécurité sociale.