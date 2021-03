La nouvelle éco : les missions locales en première ligne pour le plan "1 jeune 1 solution"

Le dispositif 1 jeune 1 solution a été mis en place par le gouvernement dans le cadre du plan France Relance. Ce dispositif a pour but de faciliter l'accès des jeunes à l’emploi. C’est justement le rôle des missions locales d’accompagner les jeunes de 16 à 25 ans en difficulté. Pierre Brillaud, le directeur de la mission locale Drôme des Collines-Royans-Vercors souligne l'importance de se tourner vers ces acteurs : la crise économique engendre aussi un isolement social. "On a été fermés trois mois physiquement l’an dernier et on a quand même fini l’année avec autant d’inscrits" dit-il. Et pourtant il y a beaucoup d'opportunités. Sur la zone spécifique de cette mission locale : des offres en commerce, agriculture, hôtellerie restauration, plasturgie, agroalimentaire, maroquinerie. La mission locale aide concrètement les jeunes en leur offrant une garantie : pendant un mois, ils viennent tous les jours à la mission, suivent un coaching qui à la fin doit se traduire à minimal par un stage en entreprise. Il y a un accompagnement sur 12 mois avec une allocation de 500 euros par mois.

Pierre Brillaud était invité de "la nouvelle éco" ce mardi matin sur France Bleu Drôme Ardèche :