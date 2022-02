La nouvelle éco : les moissons se préparent dès février à Abbeville, avec le recrutement des saisonniers

En lien avec la journée spéciale "Génération agriculteurs" sur France Bleu Picardie ce vendredi 25 février, on s'intéresse à une coopérative agricole de la Somme qui prépare les moissons dès février. Calispo, à Abbeville, recherche des saisonniers agricoles pour ses adhérents céréaliers.

Voilà une coopérative agricole qui "se lève tôt" pour trouver ses saisonniers d'été ! Calipso, du côté d'Abbeville dans la Somme, lancele recrutement d'une vingtaine de saisonniers dès le mois de février. Son directeur d'exploitation, Antoine Dennetière, répond aux questions de France Bleu Picardie.

Être saisonnier agricole pour Calipso, c'est accepter d'être mobilisable entre le 1er juillet et le 30 août, en fonction des aléas de la météo. C'est donc bien connaître les aléas du milieu et faire une croix sur de potentiels vacances au soleil ! Mais Antoine Dennetière l'assure : il y a aussi des bons côtés. Chaque heure travaillée, y compris supplémentaire, est rémunérée. Et les jeunes qui trouvent là un job d'été reviennent en moyenne trois saisons de suite.

INTERVIEW - Antoine Dennetière, directeur d'exploitation de la coopérative Calipso à Abbeville. Copier

La "génération agriculteurs" est aussi une génération agricultrices ! Comme pour les exploitantes agricoles, les jobs de saisonniers se féminisent de plus en plus, et ça ne pose aucun problème à Antoine Dennetière, qui reçoit même davantage de candidates que de candidats :