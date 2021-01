La Nouvelle éco : les mutuelles Macif et Aésio s'associent pour créer un nouveau groupe, Aéma

Aéma : c'est le nom du groupe qui réunit désormais la Macif et Aésio. "Aé" pour Aésio et "ma" pour Macif. "Et qui par assonance peut évoquer aimer ou imaginer. Aimer donc protéger les personnes dans un monde de plus en plus complexes et imaginer ensemble un futur plus juste et plus solidaire", estime Pascal Michard président d'Aéma Groupe et jusqu'ici président du groupe Macif.

14.000 salariés, 800 agences

Cette union est le fruit de trois ans de travaux. Elle a été présentée officiellement ce mardi 12 janvier. "On est aujourd'hui un groupe de Force 8, on protège plus de 8 millions de sociétaires et d'adhérents, on a plus de 8 milliards de chiffre d'affaires, 800 agences portées par 14.000 salariés", détaille le vice-président du groupe Patrick Brothier lui qui était président d'Aésio.

"Nous avons des fondamentaux communs : l’accessibilité, la confiance et la recherche d'une réelle utilité sociale. Et nous sommes complémentaires. Ce socle solide permettra à notre nouveau groupe de répondre aux évolutions de la société mais aussi de faire face aux enjeux de l'assurance", assure Pascal Michard.

Et pour Adrien Couret, directeur général du groupe, "le futur de l'assurance c'est la prévenance. Des protections qui soient plus riches et plus complètes. C'est également une protection plus simple. Se protéger ce n'est pas de la paperasserie".

Il n'y a rien aujourd'hui dans notre projet qui prévoit des réductions d'effectifs ou des fermetures de sites

Chaque mutuelle garde son identité. Vous verrez toujours des enseignes Macif à Niort et ailleurs. Même chose pour Aésio. "Nous portons un projet de développement. Il est là pour aller conquérir de nouveaux sociétaires, mieux les fidéliser aussi. Il n'y a rien aujourd'hui dans notre projet qui prévoit des réductions d'effectifs ou des fermetures de sites", tient à rassurer Adrien Couret.

Une union sur laquelle la CGT avait voté contre en mars 2020. "Des regroupements d'agences Macif sont en cours. Ils ne prononcent jamais le mot fermeture. Les salariés sont dispatchés dans des agences alentours", indique Véronique Métais, déléguée CGT du groupe Macif. Avec le rapprochement, l'inquiétude est là. "On n'obtient pas de réponse. On a demandé une expertise en CSE de groupe, elle est en cours. Mais l'expert doit se battre pour obtenir les informations de la direction".

Aéma qui veut "conquérir son environnement, oser construire des partenariats et aussi demain peut-être accueillir d'autres mutuelles, d'autres assureurs qui voudraient faire cause commune avec nous", précise le directeur général Adrien Couret.