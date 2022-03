La Nouvelle Eco : Les néo brasseurs de Domart en Ponthieu apprennent vite

Johann Le May (à gauche) et manu Clabault, deux des trois associés de la Brasserie de la Somme

Deux ergothérapeutes en psychiatrie et en neurologie et un ingénieur informaticien devenus brasseurs. Johann Le May, Manu et Mathilde Clabault ont repris, en janvier 2021 la Brasserie de la Somme, installée depuis 2010 à Domart en Ponthieu, au nord d'Amiens. Ils brassent chaque année 60 000 litres de bière.

Le trio d'amis, qui se connaît depuis 10 ans avait pris l'habitude de brasser en amateur, jusqu'à repérer cette petite annonce pour une reprise des Brasseries de la Somme. Une solution idéale pour se lancer pour Johan Le May, "c'était pas mal pour démarrer, on aurait eu du mal à se lancer à partir de zéro. Ca aurait pris beaucoup plus de temps. Ici on avait déjà du matériel, des recettes, un carnet de clients. On a pu s'installer assez rapidement, c'était une solution en partie clé en main."

Johann Le May et Manu Clabault devant les cuves © Radio France - François Sauvestre

Les trois associés se sont formés, ont pris en main les outils, le processus de fabrication et assurent aussi la vente. Elle se fait en boutique, sur place, les vendredi et samedi. Mais "la Blonde de Somme", "la Germinette" ou encore "la Tulipe" sont aussi écoulées dans les caves à bière, les bars ou les restaurants de Picardie maritime et au delà.