La nouvelle éco : les nougats Chabert et Guillot "en pleine ébullition" pour se relancer

Le plus gros nougatier de Montélimar qui est aussi le premier confiseur traditionnel de France estime avoir perdu 30% de son chiffre d'affaires à cause de la crise sanitaire en 2020. Il veut améliorer sa compétitivité pour traverser au mieux 2021.

La crise Covid aura eu un gros impact sur les ventes du plus important fabricant de nougats de Montélimar. Chabert et Guillot estime avoir perdu 30% de son chiffre d'affaires en 2020. "Le nougat est un achat plaisir" explique la directrice générale Marie-Claude Stoffel. "On le voit en rayon et on a envie de l'acheter. Mais les flux ont beaucoup diminué sur les autoroutes, dans les gares et les aéroports". Quant aux ventes pour les fêtes de fin d'année, elles ont été "correctes" même si la grande distribution a été frileuse dans ses commandes.

Fournisseur de la restauration

Par ailleurs, la PME a une grosse activité de fabrication d'ingrédients pour les cafés, les restaurants, la pâtisserie : petits nougats pour accompagner le café, brisures et crème de nougat entrant dans la composition de desserts. La fermeture des bars et restaurants est lourde de conséquences pour le nougatier, qui est le sixième confiseur de France, le premier en confiserie traditionnelle.

Marie-Claude Stoffel ne baisse pas pour autant les bras. "L'entreprise entre dans sa 173e année. La situation oblige à "nous adapter, revoir notre organisation industrielle, innover et travailler mieux". On est "en pleine ébullition" note la directrice générale de l'entreprise qui compte 154 salariés.