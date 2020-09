La nouvelle éco : les oeufs Coquy à Flagey ont aussi dû trouver de nouveaux marchés

Les enseignes de la grande distribution représentent l'essentiel de la clientèle de Coquy qui vend 250.000 oeufs par jour dans les grandes surfaces situées dans un rayon de 200 km autour de son site historique de Flagey (Doubs), où l'entreprise familiale a été créée en 1956. Au printemps dernier, Coquy n'a ainsi pas vraiment été pénalisée, au contraire même, durant le confinement : ces deux mois durant lesquels les Français se sont rués en masse sur les rayons 'oeufs' des magasins, au point d'entraîner des ruptures de stocks temporaires mais assez régulières.

La clientèle "restauration" reste quasiment inexistante

"Nous avons aussi eu quelques difficultés pour réapprovisionner nos points de ventes, mais aucune perte sur notre chiffre d'affaires 'grande distribution' -10 millions d'euros annuels- c'est vrai", indique Georges Bourgon, le PDG de Coquy qui précise néanmoins que le confinement a, en revanche, très nettement réduit son autre habituelle clientèle de la restauration classique... Les préparations pour desserts (crème pâtissière, crème brûlée, panna cotta, cheese cake, etc.) -7 millions d'euros de CA par an- n'ont plus trouvé preneurs avec la fermeture des restaurants jusqu'au 2 juin et même depuis ce déconfinement, c'est la même tendance ou presque... "Les restaurants ont certes tous rouvert en général, mais ils ne tournent pas à plein régime avec les contraintes sanitaires qui limitent la capacité d'accueil de leurs clients".

Sans oublier le manque à gagner aussi de la branche "export" des préparations pour desserts de l'entreprise de la vallée de la Loue, "avec la fermeture des frontières notamment aux Etats-Unis, en Asie et en Europe qui représentent normalement 25 à 30% de nos ventes". Alors Coquy a dû se réinventer en partie pour continuer à employer ses 70 salariés.

Désormais des sauces fromagères pour la restauration rapide

De nouveaux produits ont ainsi, progressivement, vu le jour pour "nous adapter à cette nouvelle donne". Il y a d'abord eu la confection de gel hydroalcoolique "puisque dans nos processus de fabrication habituelle, au niveau des normes hygiène et contrôle, nous utilisons notamment de l'alcool que nous avons donc en stock", explique Georges Bourgon.

Mais la principale diversification est aujourd'hui la préparation de sauces fromagères "pour les burgers, tacos, etc. vendus en restauration rapide", annonce le patron de Coquy qui rappelle également l'orientation de plus en plus "bio et développement durable" de ces milliers d'oeufs produits et vendus au quotidien.

Pondus à 90% en région Bourgogne Franche-Comté dans les exploitations de 7 agriculteurs partenaires, les oeufs Coquy sont issus de poules "100% hors cage, élevées au sol, en plein air ou en élevage biologique et alimentées avec des céréales 100% régionales : un soja issu la filière régionale Extrusel et _sans antibiotique_". Une marque de fabrique dont Georges Bourgon fait fièrement la promotion depuis ce dimanche 6 septembre -et durant deux jours encore, jusqu'à ce mardi- à Lyon, à l'occasion du Salon Sirha Green qui regroupe 230 exposants des secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, des métiers de bouche et de la gastronomie.

