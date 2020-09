La nouvelle éco : les offres d'emploi peinent à repartir

Poussif : c’est le premier mot qui vient à l’esprit quand on regarde le nombre d’offres déposées à Pôle emploi dans notre département. En juillet 2020 (ce sont les derniers chiffres connus) les besoins de recrutements étaient en baisse de 24% par rapport à l’année dernière. On revient de loin : au printemps, l’offre était presque tarie. C’était la chute libre. Brutale. Historique. 76% d’offres d’emploi en moins au plus fort de la crise ! Aujourd'hui, cela se redresse mais c’est poussif et très inégal selon les territoires.

Dans le département, plusieurs bassins d’emploi sont particulièrement à la peine

On peut citer Béziers avec encore 38% d’offres d’emploi en moins ; Lunel (-37%), Sète (-36%) ou encore Montpellier avec un recul de 22%. Ces territoires restent donc très vulnérables. Les demandeurs d’emploi ont moins d’offres à disposition alors qu’ils sont malheureusement plus nombreux que l’année dernière. La demande d’emploi a en effet augmenté de 5% sur un an dans l’Hérault. Elle est encore plus élevée dans certains bassins d’emploi déjà très sinistrés, comme celui d’Agde -Pézenas. La demande d’emploi y est en hausse de 7,5% alors que les offres d'emploi ont dégringolé de plus de 80% en avril ! Ce bassin vient d'ailleurs d’être classé par Pôle emploi comme territoire « fortement et durablement impacté par la crise » .

Quels sont les secteurs les plus touchés par la baisse des offres ?

Les métiers où les recrutements sont en baisse sont : l’aide agricole (pour la production fruitière ou viticole), la mise en rayon et l’assistance auprès d’enfants. A l’inverse, on note une progression des besoins pour de la surveillance dans les établissements scolaires et dans certains domaines de la santé comme l’assistance auprès d’adultes ou les soins d’hygiène et de confort des patients.