La nouvelle éco : les organisateurs de mariages ne sont plus à la noce en pays catalan

C’est un coup de fil dont Nathalie Font se serait bien passé. Cette organisatrice de mariage pour l’agence Les Colorieuses à Perpignan a dû avertir un couple de futurs mariés qu’elle ne pourrait plus s’occuper de leur fête prévue à l’origine le week-end prochain. "A trente personnes maximum, c’est trop petit. C’est dramatique pour eux. A une semaine de la cérémonie on est obligé d’annuler". Cette limitation intervient alors que la planification des mariages est déjà fortement bousculée depuis des mois à cause de l’épidémie de Covid-19. "Nous en avions encore quelques-uns à organiser d’ici la fin de l’année même si la plupart a été repoussé à l’an prochain. Là nous allons devoir à nouveau tout décaler" regrette Nathalie Font. Avec un risque d’embouteillage sur les plannings des cérémonies pour l’année 2021. "Nous allons avoir les mariages repoussés de cette année et ceux qui étaient déjà calés pour 2021. Ça va être très difficile. On est en difficulté pour plusieurs années".

Un coup de plus à un secteur déjà largement fragilisé par des annulations en cascade depuis le printemps dernier. "L’économie du mariage ce sont souvent des petites structures, nous n’avons pas beaucoup d’aides. Il faut qu’on se débrouille. Organisateurs, DJ’s, photographes, traiteurs… c’est compliqués pour tout le monde".

L'interview de Nathalie Font, de l'agence Les Colorieuses, est à réécouter ici.