La nouvelle éco : les ostréiculteurs de Leucate se mettent aussi au "click and collect"

A trois semaines et demi du début des fêtes de fin d'année, la période est cruciale pour les ostréiculteurs de Leucate. Pourtant, à l'image des restaurateurs, les producteurs d'huîtres sont très pénalisés par la fermetures des espaces de dégustations qui sont traditionnellement pris d'assaut en cette période de l'année. "C'est évident : la fréquentation est en nette baisse" reconnait Lucas Jaulant, l'un des professionnels du village ostréicole. Si peu de clients qu'il a même décidé de fermer pour un temps son activité de vente. "Avec mon équipe, on se concentre sur le travail de récolte. On ramasse les huîtres qui seront dégustées à Noël. On lave, on trie, on calibre. On a beaucoup de stock et on attend les clients de pieds ferme".

Aujourd'hui seule la vente à emporter est autorisée au village ostréicole et pour pallier ce manque à gagner, Lucas Jaulant a décider d'innover. "A partir du 11 décembre, je vais mettre en ligne mon site internet ou les consommateurs pourront composer eux même leurs plateaux. On le commande en ligne et on peut venir le récupérer". Autre nouveauté pour l'ostréiculteur : la vente d'huîtres déjà ouvertes. "On a trouvé un système avec un support en polystyrène, de la glace et une cloche en plastique. Il y aura une consigne et le plateau sera réutilisable. Il faut être plus que jamais innovant dans les techniques de vente !"