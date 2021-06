La nouvelle éco : les parasols catalans antivols vont être exposés à l'Elysée

Des parasols catalans débarquent à l'Elysée ! Et pas n'importe lesquels : ce sont précisément des pieds de parasols résistant au vent et aux voleurs, grâce à une base en forme de pelle qui fait l'effet d'une ancre enfouie dans le sable, le tout relié à un casier cadenassé. "C'est une personne de la chambre de commerce et d'industrie des Pyrénées-Orientales qui m'a conseillé de candidater pour l'exposition 'Fabriqué en France' à l'Elysée, je leur ai envoyé la présentation de notre produit", explique Laurent Vignoulle, le fondateur de l'entreprise Para'vols. "On a eu la chance d'être retenus pour représenter le département, avec une centaine d'autres entrepreneurs venus de toute la France."

Lors de cet événement, qui se déroulera les 3 et 4 juillet, Emmanuel Macron lui-même inaugurera le début de l'exposition. "C'est une énorme fierté, on va pouvoir mettre en avant notre produit presque en tête-à-tête avec le président de la République", avoue-t-il. "On va parler de notre produit à des gens un peu plus importants, qui pourraient peut-être avoir aussi un intérêt particulier pour notre entreprise. On espère même le faire reconnaître comme un produit d'utilité publique, puisque c'est le seul aujourd'hui à pouvoir protéger les gens sur les plages."

Gagner en visibilité

Après deux ans d'activité, l'entreprise doit faire face à un afflux de commandes ces derniers mois. "On gagne en visibilité et on a de plus en plus de comités d'entreprise qui ont la gentillesse d'offrir ça à leurs employés. Donc oui, les commandes ont fortement augmenté et on est en discussion avec d'autres grosses entreprises en France et à l'étranger", continue Laurent Vignoulle. "J'espère que cette exposition à l'Elysée va nous faire connaître d'autres nouveaux clients. Plus le produit sera vu, plus il y aura de contact et plus il y aura d'opportunités à le proposer et à le présenter ailleurs."