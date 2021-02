La nouvelle éco : les pâtes charentaises Bléo en pleine forme depuis le premier confinement

Consommer local, jusqu'aux pâtes. C'est la pari de Christophe Pacaud, fondateur des pâtes 100% charentaises Bléo dont l'usine est implantée à Breuil-la-Réorte. "Elle est juste à côté de mon exploitation. Je suis agriculteur avant tout", explique-t-il.

Agriculteur dans le blé depuis 1993, il a lancé son usine de pâtes en septembre 2013. "Transformer ma matière première, c'est quelque chose que j'avais dans mon esprit depuis mon installation."

Pour fabriquer des pâtes, rien de plus simple : il faut de la farine et ... de l'eau. C'est tout. Ici, pas d'additifs, les machines servent notamment à produire des pâtes bien formées et calibrées pour les sachets de 250 grammes. Grâce à toutes ces installations, aujourd'hui Christophe Pacaud et ses employés sortent de l'usine 600 kilos, soit 2400 sachets de pâtes par semaine.

600 kilos de pâtes sont fabriquées par semaine. © Radio France - Tristan Barraux

Mais toute cette mécanique ne s'est pas mise en place toute seule. "On s'est installés progressivement auprès des magasins de producteurs, des épiceries, des restaurants, des cantines. Le nombre de magasins de producteurs à augmenté et la demande des épiceries et des restaurants est toujours plus forte", se réjouit-il.

Une demande qui a explosé au moment du premier confinement de l'Etat français. "Les gens en avaient marre des grandes surfaces et avaient envie de revenir à la consommation locale. On fonctionne toujours très bien. Notre chiffre d'affaire a baissé un petit peu. Mais il est toujours plus important que celui un an plus tôt ! "

Les pâtes Bléo ont explosé pendant le premier confinement. © Radio France - Tristan Barraux

Si consommer des pâtes locales vous intéresse, comptez environ 4 euros le sachet de 250 grammes. Et pour un repas complet 100% local, Christophe Pacaud a ouvert un restaurant à La Rochelle en lien direct avec des producteurs locaux : Mon Voisin !