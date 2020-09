La nouvelle éco : les pâtes Cœur de Creuse produites à Guéret font un tabac

Les pâtes Coeur de Creuse cartonnent ! Elles sont fabriquées à Guéret avec du blé dur 100% creusois. Les six agriculteurs associés ont démarré la vente au début de l'été et c'est un vrai succès.

Stéphane Moreau et Claire Mathé, deux des six agriculteurs associés du projet

Succès fulgurant pour les pâtes Cœur de Creuse ! Le projet est né en 2018 mais la vente s'est vraiment lancé au début de l'été 2020. Six éleveurs ont voulu se diversifier pour produire des pâtes 100% creusoises en plus de leur activité initiale. Ils ont installé leur atelier de fabrication à Guéret, 4 rue Johannes Gutenberg et depuis le mois de juin, leur pâtes font un tabac auprès des Creusois.

7,5 tonnes de pâtes vendues en un mois

La production a été un peu retardée à cause du confinement et les associés n'ont pu commencer qu'à partir du mois de mai. Mais à partir de là, les ventes se sont envolées et ils ont embauché une personne en CDD pour les aider à la fabrication fin juin. "Au bout d'un mois, on s'est rendu compte de la charge de travail et de l'implication que demandait le lancement d'une telle production" explique Stéphane Moreau, l'un des associés. On avait prévu de fabriquer 7,5 tonnes de pâtes la première année pour retomber sur nos pieds et en fait c'est ce qu'on a vendu dans le mois de juin" poursuit-il.

Un large public conquis

L'agriculteur se réjouit bien sûr du succès rencontré : "C'est un réel engouement et je pense que nous avons trouvé notre public." Les pâtes Coeur se Creuse se vendent autant aux particuliers, aux collectivités qu'aux grandes surfaces en Creuse mais également en dehors. L'atelier de fabrication se trouve 4 rue Johannes Gutenberg à Guéret. Tous les premiers vendredis après midi du mois , les agriculteurs les propose en vente directe et vous les trouvez aussi dans de nombreux supermarchés creusois.