La nouvelle éco : les pâtes Grand'Mère nous ont réconfortés pendant le confinement

Tout comme le papier-toilette, la levure et la farine, les pâtes ont été plébiscitées le printemps dernier dans les supermarchés. Avec le confinement, nous avons redécouvert le charme des spaetzele et des gratins de macaronis.

L'usine de pâtes Grand'Mère, à Marlenheim, dans le Bas-Rhin, a vu ses ventes bondir l'an dernier dernier. "Depuis le printemps, avec le Covid, les demandes sont soutenues" constate le PDG, Philippe Heimburger. "Il y a eu un boom de commandes pendant le confinement. Il y a des clients qui ont augmenté leurs commandes jusqu'à 260%!"

Pourtant, l'entreprise familiale, qui emploie une centaine de personnes, doit batailler pour maintenir la qualité de son offre dans les rayons des supermarchés, alors que le prix des œufs et des céréales progresse. "Les agriculteurs n'en peuvent plus. Ils sont à bout! Nous, nous avons nous aussi besoin d'une revalorisation de nos produits pour pouvoir être là demain."

Les pâtes alsaciennes Grand'Mère bénéficient d'une IGP © Radio France - Corinne FUGLER

Des œufs de Loué et du blé alsacien

10.000 tonnes de pâtes haut-de-gamme sont produites chaque année à Marlenheim, à base de blé français. L'entreprise propose une cinquantaine de variétés de pâtes, des spaghettis aux coquillettes, des produits fabriqués avec du blé dur et des œufs de poules élevées en plein air.

Depuis 2017, la société se fournit aussi en blé dur en Alsace. "On a créé notre propre filière" rappelle Philippe Heimburger. "Il a fallu faire des champs d'essai, des sélections variétales. On monte en puissance d'année en année, progressivement, et on intègre toute cette production, 600 à 800 tonnes, dans nos pâtes Grand'Mère."

L'IGP et le bio, atouts qualité

On connaît l'IGP "Pâtes d'Alsace" dont bénéficient les produits Grand'Mère depuis 2005. L'indication géographique protégée est un gage de qualité. La société de Marlenheim produit par ailleurs 15% de pâtes bio.

Soucieuse de son impact environnemental, la société alsacienne va bientôt faire disparaitre la petite bague de plastique qui scelle ses paquets de pâtes.

Ce "greenwashing" est une démarche qui rencontre tout de même quelques obstacles notables. Ainsi, les sachets transparents bien connus des pâtes Grand'Mère, en cellophane, sont en théorie faciles à recycler. Mais Citeo n'a pas créé de filière de recyclage et l'usine alsacienne doit payer des pénalités.

Les pâtes Grand'Mère sont fabriquées avec du blé français © Radio France - Corinne FUGLER

