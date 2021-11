La nouvelle éco : les patrons picards élisent leurs représentants à la chambre de commerce et d'industrie

Plus de 18.000 chefs d'entreprises sur le territoire picard sont appelés à voter jusqu'au 9 novembre pour désigner leurs représentants à la Chambre de Commerce et d'Industrie. Cette élection vise à renouveler pour cinq ans les représentants chargés d'accompagner, conseiller et former les entrepreneurs sur le territoire : un rôle qui a pris une ampleur encore supplémentaire depuis le début de la crise sanitaire.

40 élus en Picardie

Avec une seule liste en lice pour cette élection à la CCI Amiens-Picardie, il n'y a guère de suspense : "la nouvelle assemblée se réunit le 22 novembre pour désigner les membres du bureau ainsi que le président ou la présidente", précise Anne Féger, chargée de la communication à la CCI. La moitié de l'équipe sortante est de nouveau candidate. Seules les personnes gérant une entreprise sont potentiellement éligibles.

Les patrons qui constituent le corps électoral doivent voter pour la première fois en ligne en Picardie, comme c'était déjà le cas dans d'autres départements : "ils vont recevoir ou ont reçu un courrier avec un code, qui permet de voter de façon électroniquevia la plateforme jevote.cci.fr. C'est relativement simple, ça prend deux minutes", lance Anne Féger.

Rôle accru avec la crise sanitaire

Les différentes Chambres de Commerce et d'Industrie sur le territoire français ont dû redoubler d'efforts pour aider les patrons depuis le début de la crise sanitaire. "On _accompagne au quotidien les chefs d'entreprises face aux enjeux actuels_, et ils sont nombreux, estime la responsable communication de la CCI Amiens-Picardie. Il y a déjà la relance. Notre rôle, c'est d'aider les chefs d'entreprises à y voir clair et à monter les dossiers pour avoir les aides mises en place par l'Etat et les collectivités. Il faut aussi les accompagner dans les évolutions numériques ou pour répondre aux nouvelles demandes des clients."

Si la politique économique dépend pour une large part de politiques nationales, les élus de chaque CCI ont néanmoins un rôle à jouer localement insiste Anne Féger : "ils sont décideurs et impulsent la façon dont la Chambre de Commerce et d'Industrie agit sur le territoire. C'est en relation avec la politique de l'Etat, et l'impulsion de la CCI au niveau régional et national. L'orientation que peuvent donner les élus locaux, c'est l'implication et la proximité avec les chefs d'entreprises."