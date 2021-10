La nouvelle éco : Les Petits Mandarins à Montpellier crée un jeu en ligne pour apprendre 5 langues africaines

Les Petits Mandarins proposent plusieurs jeux en ligne pour apprendre le chinois, l'anglais ou encore le russe. L'entreprise montpelliéraine en lance pour s'initier à cinq langues africaines à l'occasion du sommet France-Afrique. Il suffit de s'inscrire en ligne gratuitement en quelques clics sur le site Globe Speaker. Les jeux se basent sur des enregistrements vocaux qu'il faut lier à la bonne écriture. Les voix sont celles de locuteurs et locutrices qui suivent Les Petits Mandarins sur les réseaux sociaux. "On a eu pas mal de réponses et d'engouement de followers qui sont situés en Afrique" raconte Vigdis Herrera, présidente des Petits Mandarins.

Initiation à cinq langues africaines

Le choix des cinq langues africaines sur les plus de 200 qui existent s'est porté sur le lingala, le wolof, le zulu, l'amharique et le swahili. "On a essayé de choisir en fonction des différences liées à la géographie des lieux et surtout en lien avec la quantité de locuteurs qu'il y a" justifie Vigdis Herrera. Elle rappelle une contrainte liée à l'information sur les langues africaines en France : "on a un manque de ressources pour apprendre les langues africaines." Puis "il fallait que le vocabulaire soit relativement normé parce que ce sont des langues orales donc l'orthographe n'est pas forcément figée."

Des jeux pour les débutants

"L'initiation est accessible aussi bien aux enfants qu'aux adultes qui ont la curiosité de s'ouvrir aux autres" assure Vigdis Herrera. Les jeux ne permettent pas de gagner quelque chose ou d'avoir un diplôme qui atteste du niveau de langue mais le principal reste d'apprendre en s'amusant. Outre les jeux, un dictionnaire et des leçons gratuites sont proposés.