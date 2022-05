La nouvelle éco : les pilotes de Mayenne Air Loisirs volent toute l'année à l'aérodrome de la Rogerie à Aron

La nouvelle éco revient tous les matins sur l'actualité économique en Mayenne. Découvrez l'aéroport de la Rogerie à Aron, près de Mayenne où l'association Mayenne Air Loisirs propose toute l'année des baptêmes de l'air au public.

Comptez 250 € de l'heure ou 125 € la demi-heure pour voler avec Mayenne Air Loisirs. "Un avion au sol ça coûte très très cher", reconnaît François Groussard, le président de Mayenne Air Loisirs. "Il faut compter les visite calendaires, le changement des parties de l'avion en fonction de la réglementation. l'année dernier, on a eu une facture de 10 00 €", raconte-t-il. Le prix du vol comprend aussi le carburant et l'assurance.

Le vol partagé

Avec Mayenne Air Loisirs, il est également possible de voler à plusieurs en réservant sur l'association Wingly. "Ça s'appelle le vol partagé, détaille François Groussard. Vous recevez des sollicitations de la part de personnes qui veulent faire, par exemple Mayenne-Châteauroux et ça peut intéresser les pilotes car ça leur fait cumuler des heures, avant d'entrer dans une compagnie. Plus vous avez d'heures, plus de facilité à d'être embauché à partir de vos qualifications."