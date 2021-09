La nouvelle éco : le retour des pistaches en Vaucluse

La pistache est adaptée au climat méditerranéen de la Provence, c'est une évidence pour Nicolas Vaysse, conseiller pistache à la chambre d'agriculture du Vaucluse. "Ce n'est pas quelque chose de singulier dans le paysage provençal puisque ça ressemble beaucoup au pistachier térébinthe qu'on voit dans la garrigue", note le technicien. 10 000 tonnes de pistaches sont importées en France tous les ans, en provenance d'Espagne ou de Californie par exemple. Aujourd'hui, on compte environ 80 hectares de pistachiers dans notre département.

Première récolte dans six ans

Fabien Fiorito est producteur de truffes à Ansouis. Il y a un an, il décide de se diversifier, profitant de ses deux hectares de terrain libre. Il plante 700 pistachiers, séduit par les avantages de cette culture. "La pollinisation est très tardive par rapport à d'autres fruitiers, ce qui évite les problèmes de gel qu'on a eu cette année, explique-t-il. La floraison se situe entre fin avril et début mai, ce qui correspond très bien à notre climat. La consommation d'eau est très basse par rapport à d'autres cultures. Le terrain aussi est adapté à la pistache, c'est aussi pour ça que j'ai fait ce choix là."

Fabien Fiorito a choisi d'espacer ses pistachiers de six mètres, pour les laisser "respirer" © Radio France - Shannon Marini

Autre avantage des pistachiers, leur culture est compatible avec le réchauffement climatique, qui est même "bénéfique", selon Nicolas Vaysse : "C'est une espèce semi-désertique donc on a besoin de conditions estivales très chaudes et très sèches." Ces jeunes pistachiers ne sont pour l'instant pas très imposants, avec leur pousse unique, mais bientôt ils pourront atteindre jusqu'à cinq mètres. Pour goûter aux premières pistaches provençales, il faudra s'armer de patience : la première récolte est prévue dans six ans.