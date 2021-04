La nouvelle éco : les plateaux d'échafaudage de Notre-Dame de Paris fabriqués à La Crèche par le groupe DEYA

Un peu de savoir-faire des Deux-Sèvres à Notre-Dame de Paris. Le groupe DEYA basé dans la commune des Deux-Sèvres fournit les plateaux d'échafaudage au chantier de la cathédrale victime d'un incendie en 2019. Le groupe DEYA a deux autres sites en France. A La Crèche, il emploie 400 personnes plus environ 150 intérimaires, en fonction des besoins.

Entre 40.000 et 50.000 plateaux pour Notre-Dame de Paris

"On est une industrie qui ne fait pas souvent parler d'elle et tous ceux qui contribuent à cette fabrication sont particulièrement fiers que ce savoir-faire soit reconnu. La Crèche au chevet de Notre-Dame en plus, ça parle bien", sourit Didier Mainard, directeur général du groupe DEYA. L'entreprise a participé au premier chantier, avant l'incendie. Pour ce nouveau chantier, ce sont entre 40.000 et 50.000 plateaux qui vont être livrés sachant que 200.000 plateaux sortent de l'usine chaque année.

DEYA participe à d'autres chantiers d'ampleur comme ITER. "C'est un chantier nucléaire dans le sud de la France qui va durer une quinzaine ou une vingtaine d'années. On a des produits haut de gamme donc on fourni plutôt des chantiers élaborés", précise Didier Mainard. L'entreprise de La Crèche est le plus gros fabriquant français de plateaux d'échafaudage mais ne fait pas que cela. Parmi ses autres activités, les façades de placards coulissantes notamment.

Les plateaux du groupe DEYA se reconnaissent puisque "chaque fabricant a un motif particulier" explique le directeur général © Radio France - Noémie Guillotin

Les matières premières manquent et les prix flambent

Le premier confinement a porté un coup à l'activité mais elle bien repartie. "En 2020 on a fait environ 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est moins 15-20% par rapport année normale. Là on va retrouver un chiffre d'affaires d'avant-covid, même probablement supérieur", détaille Didier Mainard, le directeur général.

Ce qui pose souci ce sont les approvisionnements en matière première. "Les chaînes amont de matières premières sont souvent plus longues à se remettre en oeuvre. Par exemple pour redémarrer un haut fourneau il faut trois mois". Conséquence des prix qui flambent. "L'acier est à un niveau de prix historique. Il a doublé. on est obligé d'en répercuter une partie sinon va mettre la clé sous la porte. La Fédération des travaux publics est en train d'agir auprès des donneurs d'ordre, les promoteurs, les bailleurs sociaux, ceux qui sont en fin de chaîne pour reconnaître cette situation".